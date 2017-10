În fiecare an, în noaptea de la sfârşitul lunii octombrie, sute de milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc momentul în care spiritele morţilor vizitează lumea celor vii. Halloween-ul (din expresia englezească All Hallows' Even) este de origine celtică şi se sărbătoreşte în noaptea de 31..