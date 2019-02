Manastirea Hagigadar Cunoscuta si sub numele de „Biserica Dorintelor”, Manastirea Hagigadar se afla in satul Bulai, comuna Moara, la circa 5 kilometri de municipiul Suceava. Asezamant de cult armenesc, dateaza din 1512. Manastirea este inaltata pe varful unui deal, accesul fiind posibil numai pe jos. Panta inclinata nu-i descurajeaza insa pe credinciosii care o urca in genunchi pana la poarta pe care intra tot in genunchi dupa ce pe drum se mai opresc aprinzand cate o lumanare. O inscriptie incastrata in zid il mentioneaza drept ctitor pe un negustor armean, Bogdan Donavakian care a ridicat sfantul locas intre 1512-1513, in vremea domniei lui Bogdan cel Orb (1504-1517).