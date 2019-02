Doi morţi şi şapte răniţi după ce un microbuz şi o autoutilitară s-au ciocnit la Sasca Nouă Grav accident vineri dimineaţă pe drumul naţional 2E, în zona localităţii Sasca Nou. Un microbuz care transporta persoane şi o autoutilitară s-au ciocnit violent. Din impact a rezultat decesul a două persoane şi rănirea altor şapte. Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2019-02-08/Doi-morti-si-sapte-raniti-dupa-ce-un-microbuz-si-o-autoutilitara-s-au-ciocnit-la-Sasca-Noua#ixzz5ewGJxBn7 Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

Adăugat: 8 februarie 2019

