Călătorie cu Mocănița din Sovata O atractie pentru turistii care ajung in Mures, Mocanita Sovata. O locomotiva cu aburi construita pe la 1949 in Polonia, 4 vagoane tip gondola permit o vizibilitate foarte buna calatorilor, iar cei 30 de kilometri la ora sunt suficienti ca sa parcurga traseul de 14km,Sovata-Campu Cetatii. Munții Gurghiului, dealuri verzi, pădurile sălbatice sunt doar câteva dintre imaginile afișate în fața ochilor. Călătorii plăcute tuturor ! https://mocanitasovata.ro/ Multumiri doamnei Carmen si domnului Florin pentru sprijinul acordat in frumoasa călătorie cu Mocănița.